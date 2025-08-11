Carros colidem e derrubam muro de igreja no Pará

Foto: Reprodução | As imagens registradas logo após a colisão mostram a caminhonete virada e os destroços do muro da igreja espalhados pelo chão.

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado no início da noite de sábado (9/8), por volta das 18h30, na Rua dos Gaviões, bairro Laranjeiras, em Marabá, sudeste do Pará. A colisão provocou o capotamento de uma caminhonete que, descontrolada, atingiu e derrubou parte do muro de uma igreja localizada no local.

De acordo com informações recebidas, o acidente teria sido causado por um carro branco, que colidiu com a caminhonete. Com o impacto, o veículo capotou e parou com as rodas para cima, ficando parcialmente sobre a calçada. Apesar da gravidade, o motorista da caminhonete não ficou ferido. Ele saiu do veículo andando e demonstrou irritação com o condutor do automóvel branco.

As imagens registradas logo após a colisão mostram a caminhonete virada e os destroços do muro da igreja espalhados pelo chão. O carro branco, apontado como causador do acidente, apresentava danos na parte frontal.

