Cartão de crédito segue como principal causa da inadimplência no Brasil

O cartão de crédito continua sendo o maior responsável pela inadimplência no Brasil. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), realizada em parceria com a Offerwise Pesquisas, 23% dos consumidores inadimplentes apontaram o cartão de crédito como a principal origem da dívida. Em seguida, aparecem os empréstimos em bancos ou financeiras (16%) e o crediário (12%).

O levantamento ouviu consumidores com contas em atraso há mais de três meses, em todas as capitais do país, e traçou um panorama preocupante: mesmo entre aqueles que ainda não entraram oficialmente na inadimplência, os atrasos são recorrentes. Novamente, o cartão de crédito lidera (15%), seguido pelas contas de água e luz (10%) e o cheque especial (9%) — este último com destaque entre consumidores das classes A e B.

Para o presidente da CNDL, José César da Costa, o cenário é reflexo de um contexto econômico desafiador. “Vivemos um período de inadimplência elevada e juros altos. Por isso, é fundamental que o consumidor negocie com responsabilidade, com planejamento e atenção às taxas de juros. Muitos dos créditos mais fáceis de obter são, na verdade, os que têm os juros mais abusivos”, alerta.

Prioridades de Pagamento e Inadimplência

Internet e contas básicas são prioridades no pagamento

A pesquisa também identificou que, entre os inadimplentes, as contas de uso diário e que envolvem risco de corte nos serviços são priorizadas. A conta de internetaparece no topo da lista (73%), seguida por água e luz (68%) e telefone (65%). Logo após vêm TV por assinatura (59%) e plano de saúde (48%).

Os compromissos financeiros mais comuns entre os entrevistados são justamente as contas de água e luz (86%), cartão de crédito (85%), internet (84%), telefone (80%) e TV por assinatura (67%).

Parcelas educacionais e cheques lideram atrasos mais longos

Quando o assunto é o tempo médio de atraso, as dívidas com maior duração são: cheques pré-datados (15 meses), mensalidades de escola/faculdade/FIES (15 meses), condomínio (13 meses), crediário (11 meses) e empréstimos (11 meses). Já os compromissos com menor tempo de atraso envolvem telefone, financiamento de casa própria e de automóvel — todos com média de seis meses.

A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, reforça que organização e controle são essenciais para enfrentar a situação. “Com internet e telefone sendo indispensáveis até para o trabalho, é natural que sejam priorizados. Mas o consumidor precisa fazer um planejamento mensal, registrar todos os gastos e respeitar os limites do orçamento. Só assim será possível sair do vermelho com consciência e segurança”, orienta.

