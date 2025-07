Cartel executa rival com extrema crueldade e expõe o coração da vítima em vídeo.VEJA

As imagens, extremamente fortes, revelam o nível de brutalidade que esses grupos criminosos utilizam na guerra por territórios

Um vídeo aterrorizante circula em grupos fechados de mensagens e mostra o momento em que integrantes do Cártel del Noreste (CDN) executam, com requintes de crueldade, um suposto membro do cartel rival La Niña.

As imagens, extremamente fortes, revelam o nível de brutalidade que esses grupos criminosos utilizam na guerra por territórios no México. A gravação mostra a vítima sendo torturada de forma violenta antes de ser morta.

Em um dos momentos mais chocantes do vídeo, os executores retiram o coração da vítima e o exibem diante da câmera, como uma demonstração de poder e intimidação contra outros grupos rivais.

De acordo com fontes locais, esse tipo de execução tem se tornado cada vez mais comum na disputa sangrenta entre cartéis, principalmente nas regiões de fronteira. O Cártel del Noreste, conhecido por sua crueldade extrema, vem protagonizando diversos episódios semelhantes nos últimos anos.

A identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada, mas relatos indicam que ele seria um integrante do cartel La Niña, capturado em meio a confrontos recentes.

VEJA VÍDEO:

Atenção: o vídeo abaixo contém imagens fortes e pode ser sensível para algumas pessoas.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/14:53:05

