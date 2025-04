Casa Branca discute proposta final para evitar banimento do TikTok

(Foto: Reprodução) – Caso não se encontre uma solução, rede social detida pela chinesa ByteDance pode vir a ser banida no território norte-americano a partir de sábado, dia 5 de abril.

O governo dos Estados Unidos se prepara para realizar, nesta quarta-feira (2), uma reunião decisiva na Casa Branca que poderá determinar o futuro do TikTok no país. A informação foi confirmada à agência Reuters por um representante oficial da administração norte-americana.

A reunião acontecerá três dias antes do vencimento do prazo estabelecido para que a plataforma chinesa continue operando legalmente nos Estados Unidos. O prazo havia sido prorrogado pelo presidente Donald Trump com o objetivo de permitir que um acordo fosse firmado, mantendo o aplicativo ativo no território norte-americano. A nova data limite é o próximo sábado, 5 de abril.

Além de Trump, participarão da reunião o vice-presidente JD Vance, o secretário de Comércio Howard Lutnick, o conselheiro de segurança nacional Mike Waltz e a diretora de inteligência Tulsi Gabbard.

Segundo fontes próximas às negociações, a proposta mais bem posicionada até o momento é liderada pela Oracle. A gigante da tecnologia norte-americana está trabalhando em parceria com os investidores da Susquehanna International Group, General Atlantic e o fundo Blackstone para estruturar um acordo que garanta segurança nacional e viabilize a permanência do TikTok no país.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2025/16:25:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...