Casa de Oruam é alvo de operação e ele desafia polícia: “sou filho do Marcinho VP”

Polícia diz que Oruam tentou intimidar agendes ao afirmar ser filho de Marcinho da VP, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro. | Reprodução

Rapper Oruam relatou o acontecido em suas redes sociais quando policiais entraram em sua residência por volta de 23h. De acordo com a polícia, um integrante de facção estaria escondido no local.

Polícia diz que Oruam tentou intimidar agendes ao afirmar ser filho de Marcinho da VP, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro.

Segundo o rapper, cujo nome de batismo é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, a operação envolveu um grande efetivo policial. “Tropa, tinham mais de 20 viaturas na porta da minha casa”, afirmou Oruam em suas redes sociais.

Em uma das gravações publicadas, o rapper afirma que viveu momentos de tensão “quando apontaram uma arma para mim e tentaram me prender”.

Versão da Polícia Civil

Em nota oficial enviada à imprensa, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) alegou que os motivos da operação foram por uma denúncia recebida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Eles teriam sido informados sobre a presença de um adolescente infrator na residência.

O jovem era apontado como segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”, e foi abordado ao sair do imóvel com outras quatro pessoas. Durante a ação, foram apreendidos um celular e um cordão.

Confronto e prisão durante a operação

A situação se agravou quando, segundo a polícia, o rapper e mais oito pessoas começaram a hostilizar os agentes com xingamentos e pedras, ferindo um policial.

A PCERJ informou ainda que um dos envolvidos se identificou como “filho de Marcinho VP” em tentativa de intimidação.

Um homem que correu para dentro da residência foi preso em flagrante por diversos crimes, incluindo:

Resistência;

Associação para o tráfico;

Desacato;

Lesão corporal;

Ameaça;

Dano.

Segundo a PCERJ, esta foi a segunda ocasião em menos de seis meses que um integrante de facção criminosa foi localizado no mesmo endereço.

Quem é Oruam e sua ligação familiar

Oruam é filho de Márcio Nepomuceno dos Santos, mais conhecido como Marcinho VP, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro. Essa conexão familiar tem sido frequentemente mencionada em operações policiais envolvendo o rapper.

Após a operação, Oruam publicou uma série de vídeos em suas redes sociais, demonstrando revolta com a ação policial. “Tudo que eu conquistei foi com a minha música”, afirmou o artista.

Em posts posteriores, o rapper fez declarações desafiando as autoridades policiais e fazendo referência à sua origem familiar. As publicações geraram grande repercussão entre seus seguidores e na mídia.

Oruam ainda convocou os fãs que estivessem próximos ao local para comparecer à sua residência durante a operação para receber apoio, além de afirmar que o local tem fácil acesso à polícia, que nunca o pegaria dentro da comunidade onde cresceu.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/15:11:57

