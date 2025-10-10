Casa de Vini Jr. pega fogo na Espanha após pane elétrica em sauna

Foto:Reprodução | Incêndio atingiu dois andares da mansão do jogador do Real Madrid, mas ninguém ficou ferido

A casa do atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, localizada na área nobre de La Moraleja, em Alcobendas, nos arredores de Madri, teve um princípio de incêndio na manhã desta quinta-feira (9). O fogo começou após uma falha elétrica na sauna da residência e gerou uma grande nuvem de fumaça que se espalhou por dois andares da mansão.

De acordo com a imprensa espanhola, o alarme foi acionado por volta das 11h (hora local) — 6h em Brasília —, e equipes dos bombeiros chegaram rapidamente ao local para conter as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Apenas a sauna foi completamente destruída, enquanto o restante da casa sofreu danos causados pela fumaça.

Em vídeo divulgado pelo jornal esportivo “Marca”, é possível ver todas as janelas da casa abertas para ventilação. Segundo o repórter que acompanhou a ocorrência, uma hora após o incêndio ainda era possível sentir o cheiro forte de fumaça na rua.

No momento do incidente, Vinicius Junior não estava em casa, pois está concentrado com a Seleção Brasileira, que se prepara para os próximos compromissos das em amistosos antes da Copa do Mundo.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/10:10:52

