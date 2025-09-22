Casa é arrancada e vai parar em cima de carro durante temporal em SC

Foto: Reprodução | Uma casa construída com madeira foi arrancada do chão e “voou” até parar em cima de um carro, na noite de ontem, durante temporal que atingiu a cidade de Barra Bonita, na região oeste de Santa Catarina.

O que aconteceu

Casa foi arrancada devido as intensas rajadas de vento. A cidade registrou ventos que ultrapassaram 80 km/h, segundo a Defesa Civil de Barra Bonita.

O imóvel parou em cima de um carro que estava estacionado. Os moradores não estavam dentro de casa no momento e ninguém ficou ferido.

Casa ainda não foi retirada de cima da caminhonete, que ficou parcialmente destruída. A Defesa Civil municipal informou que espera a chuva passar para poder remover a residência.

Pelo menos 40 imóveis ficaram danificados em Barra Bonita, cidade com 1,6 mil habitantes. Também houve quedas de árvores e postes de energia, o que afetou a distribuição de energia na cidade, deixando toda a população no escuro.

Defesa Civil de Barra Bonita disse atuar para conter os danos. O serviço de energia está sendo retomado aos poucos. Prefeitura avalia a necessidade de decretar situação de emergência.

Santa Catarina está sob alerta para chuvas intensas. A previsão é de temporais entre este final de semana até amanhã, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Defesa Civil catarinense alertou a população para temporais com raios, chuva intensa, vendavais e possibilidade de granizo em todas as regiões do estado.

Fonte: Portal do Ancorador e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/16:22:17

