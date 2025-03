Casais trocam socos em academia no Pará e briga viraliza na internet; VÍDEO

Briga de casais em academia viraliza nas redes sociais. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Após a confusão dentro de uma academia em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, o local rescindiu o contrato de todos os envolvidos.

Uma briga entre dois casais dentro de uma academia viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (13), em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O local informou que após a confusão rescindiu o contrato de todos os envolvidos.

Imagens gravadas por pessoas que estavam na unidade da Fit Mania, localizada no bairro de Alto Bonito, mostram dois homens e duas mulheres brigando.

De um lado, estão duas mulheres jogadas no chão da academia, agarradas, uma puxando o cabelo da outra. Do outro, dois homens trocam socos e empurrões violentamente.

A briga só parou após funcionários do estabelecimento separarem os dois casais. A academia disse que o motivo do desentendimento foi “por questões pessoais”.

Em nota, a Fit Mania informou que “preza por um ambiente de respeito, bem-estar e harmonia entre todos os alunos e que esse tipo de comportamento vai contra os valores que promove”.

“Pedimos desculpas a todos os alunos e colaboradores que presenciaram essa cena. Seguimos comprometidos em manter um seguro e acolhedor a todos”, informou o local.

A Polícia Civil disse “que o caso é apurado pela delegacia de Canaã dos Carajás e que perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”.

