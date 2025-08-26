Casal de Cáceres morre em grave acidente envolvendo cinco veículos em Sinop

Foto: Reprodução | Um acidente de grandes proporções registrado na manhã desta segunda-feira (25) na BR-163, próximo ao entroncamento com a MT-423, em Sinop, resultou na morte do casal Cristiane Kaiser Munhoz e Paulo André Munhoz, moradores de Cáceres e proprietários de uma empresa de estética automotiva.

A colisão envolveu duas carretas (Volvo 260 e VW 29.530), duas motocicletas (Tinger 900 preta e BMW R1300 verde) e um Toyota Corolla prata. Cristiane e Paulo estavam na Tinger e morreram ainda no local.

O casal que seguia na BMW sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pela concessionária Nova Rota do Oeste. De acordo com os militares, uma das vítimas apresentou apenas escoriações, enquanto a outra teve lesões no tórax e abdômen, mas foi encaminhada consciente ao hospital.

Equipes da Politec e da Polícia Civil realizaram a perícia no local para apurar a dinâmica do acidente. A pista ficou totalmente interditada até por volta das 11h, quando os veículos foram removidos. Com a violência do impacto, a moto Tinger ficou destruída e o Corolla sofreu danos na parte frontal.

Os corpos de Cristiane e Paulo foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Sinop e passarão por necropsia ainda nesta tarde. Informações sobre velório e sepultamento devem ser confirmadas posteriormente.

Apaixonados por motociclismo, o casal integrava o Fronteira Moto Clube, onde eram bastante conhecidos por participar de encontros e viagens sobre duas rodas.

Fonte: Portal Sorriso/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/07:26:22

