Casal de pecuaristas é assassinado a tiros dentro de carro no Pará

Branca e Tutinha foram mortos a tiros |Foto: Reprodução

Marido e mulher foram mortos dentro do carro que trafegavam no sudeste do Pará.

A equipe de policiais civis, liderada pelo delegado Toni Rinaldo Rodrigues de Vargas tem a tarefa de tentar identificar quem matou e por tal motivo, o casal de pecuarista Claudevan Costa Martins e a esposa dele Raimunda Oliveira Silva.

“Tutinha” como era conhecido e a esposa carinhosamente chamada de “Branca” seguiam numa camionete Toro, branca, quando foram alvejados mortalmente. Os corpos foram localizados na manhã desta quinta-feira (15) na estrada vicinal Cajueiro e que também dá acesso à Vila Apinajés, zona rural de São João do Araguaia, no sudeste paraense.

Em contato com a reportagem do DOL Carajás, o delegado informou o básico a respeito do crime, até porque a investigação está em fase inicial. Até o momento o que se sabe é de conhecimento público, que os dois foram mortos com projéteis de arma de fogo dentro do carro, na vicinal Cajueiro e que aparentemente seguiam para propriedade rural do casal.

Evidentemente que por se tratar de um caso complexo, onde o executor, ou executores, arquitetaram e planejaram o crime, a Polícia Civil deve ter bastante trabalho para identificar o que está por trás deste crime.

A pastoral de São Domingos de Gusmão (matriz), em São Domingos do Araguaia, onde o casal era membro lamentou a morte.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/02/2024/13:39:54

