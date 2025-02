Casal de policiais é preso por fazer sexo na frente dos filhos, filmar o ato e distribuir na internet

Foto: Reprodução | Um casal de policiais de Hamilton, Nova Jersey (EUA), foi preso no dia 29 de janeiro após terem feito sexo na frente dos dois filhos e filmado o ato. As crianças aparecem em vídeos e fotos de conteúdo sexualmente explícito, que foram distribuídos por Brian DiBiasi, de 39 anos, através de um aplicativo.

A investigação começou após uma denúncia feita ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Brian compartilhou 36 arquivos de mídia contendo fotos e vídeos explícitos dele e da esposa, Elizabeth DiBiasi, de 42 anos, com os filhos próximos, possivelmente em troca de dinheiro. Em um fórum na internet, o policial mencionou que as crianças estavam presentes enquanto ele e sua esposa faziam sexo.

O procurador-geral de Nova Jersey, Matt Platkin, declarou que “os crimes sexuais contra crianças estão entre os mais sérios” e que é “especialmente perturbador quando, como neste caso, os acusados são membros da polícia”. Brian DiBiasi enfrenta acusações que incluem permitir que uma criança participe de um ato sexual para fins de fotografia ou filmagem, envolvimento em conduta sexual prejudicial à moral de uma criança, posse de material de abuso sexual infantil, distribuição de imagens de abuso sexual infantil e posse desses materiais com intenção de distribuição. Elizabeth DiBiasi foi acusada de envolvimento em conduta sexual que corromperia a moral de uma criança.

Após serem liberados da prisão mediante pagamento de fiança, Brian DiBiasi foi expulso da polícia, onde atuou por 21 anos com um salário anual de US$ 136 mil (R$ 795 mil). A situação de Elizabeth, que está na polícia há 18 anos, ainda não foi definida. O prefeito de Hamilton, Jeff Martin, afirmou que “essas ações não são apenas abomináveis, mas também abalaram o senso de segurança e confiança da comunidade naqueles que juraram nos proteger”.

O casal está proibido de ter contato com os filhos sem a aprovação dos serviços de proteção a crianças.

Fonte: Extra Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2025/07:44:56

