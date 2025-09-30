Casal é assassinado dentro de casa na zona rural de São Domingos do Araguaia

Foto: Reprodução | De acordo com informações preliminares, dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Um casal foi assassinado na manhã desta terça-feira (30/9), dentro da residência onde morava, na Vila Brasispanha, zona rural do município de São Domingos do Araguaia, região sudeste do Pará, por volta de 8 horas.

De acordo com informações preliminares, dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas. Testemunhas relataram ainda que crianças da família também foram atingidas durante a ação criminosa, mas até o momento não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção dos corpos. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a motivação do crime e identificar os suspeitos. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/14:34:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...