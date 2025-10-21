Casal é assassinado em bar na área rural de Altamira

Foto: Reprodução | As vítimas foram identificadas como Paulo Henrique Fernandes de Freitas, de 26 anos, e Gessieli Ferreira de Almeida, de 31.

Um casal foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (17) em um bar localizado na área rural de Altamira. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores do crime.

As vítimas foram identificadas como Paulo Henrique Fernandes de Freitas, de 26 anos, e Gessieli Ferreira de Almeida, de 31. O casal foi morto por volta de 20h30 enquanto estava em um bar localizado no Ramal do Picadão, na Agrovila Nova Canaã, área rural de Altamira.

Assim que soube do crime, a Polícia Civil foi até o local para colher informações e ouvir testemunhas. De acordo com as primeiras investigações, dois homens em uma motocicleta chegaram ao bar e efetuaram vários disparos. Os tiros atingiram principalmente a região da cabeça das vítimas.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção dos corpos. No local, foram encontradas cápsulas de munições calibres 9mm e .40. Após o crime, os suspeitos fugiram sem deixar pistas. Um inquérito foi instaurado para investigar o duplo homicídio.

O local do crime fica a mais de 90 quilômetros do centro de Altamira. Paulo era natural de Brasil Novo e Gessieli de Altamira. Testemunhas informaram que o casal morava no município vizinho. Até o fechamento desta reportagem, ninguém havia sido preso. Denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser feitas anonimamente pelos números 181 ou 190.

