Casal é atropelado após perseguição de ex namorado no Pará

Foto: Reprodução | Com o impacto da batida, as vítimas foram arremessadas para dentro do quintal de uma residência, onde sofreram escoriações.

Um caso de violência foi registrado na noite de segunda-feira (29), no bairro Jutaí, em Santarém, oeste do Pará. Um homem, inconformado com o fim do relacionamento, perseguiu a ex-namorada e o atual companheiro dela com um carro e acabou provocando um acidente.

De acordo com informações, o casal seguia de moto quando percebeu que estava sendo seguido pelo suspeito. Durante a perseguição, o homem conseguiu alcançar a motocicleta e jogou o veículo contra eles. Com o impacto da batida, as vítimas foram arremessadas para dentro do quintal de uma residência, onde sofreram escoriações.

Após a colisão, o agressor abandonou o carro e fugiu a pé, deixando o local antes da chegada da polícia. Os moradores da área, assustados com a cena, acionaram socorro para as vítimas, que receberam atendimento. Até o momento da apuração, nem o ex-namoradonem o casal haviam sido identificados pela reportagem.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/202514:46:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...