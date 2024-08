Casal e bebê de 23 dias morrem ao pular de apartamento em chamas em Goiás

Outras duas pessoas conseguiram fugir do incêndio (Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros de Goiás)

Fogo começou em apartamento do sétimo; causas do incêndio estão sendo investigadas.

Um casal e o filho deles, um bebê de apenas 23 dias, morreram ao pular de um apartamento em chamas no sétimo andar de um prédio residencial do município goiano de Valparaíso de Goiás, na manhã desta terça-feira (27.08).Segundo o irmão de uma das vítimas, no apartamento havia outras duas pessoas, que conseguiram se salvar. A causa do incêndio ainda será confirmada por perícia, mas a suspeita dos bombeiros é de que tenha havido vazamento de gás. O prédio foi evacuado para que seja analisado se houve dano estrutural ao imóvel.

Eram aproximadamente 10h30 desta terça-feira quando o fogo começou no apartamento do sétimo andar do bloco E do edifício Parque das Árvores, no Parque Rio Branco. Estavam no imóvel o casal de donos – Graciane Rosa de Oliveira, de 34 anos, esteticista especialista em alongamento de cílios, e o garçom Luiz Evaldo Lima, de 28 anos -, Leonardo, o bebê de 23 dias filho do casal e, segundo um irmão de Lima contou à imprensa, também uma avó de Graciane e um profissional que havia ido impermeabilizar o sofá.

O fogo começou na cozinha, e o rapaz que estava impermeabilizando o sofá conseguiu sair, levando a avó de Graciane. Ela, o marido e o filho recém-nascido estavam em outro ponto da casa e, cercados pelo fogo, não tiveram acesso à saída pela escada. Foram até a sacada e, vendo o incêndio se alastrar em direção a eles, acabaram saltando do sétimo andar. Também morava no apartamento uma menina de sete anos, filha de Graciane com um ex-marido dela, mas ela estava na escola no momento em que o incêndio ocorreu.

O cão da família morreu em meio às chamas. Outras 15 pessoas que estavam no prédio precisaram de atendimento médico após inalar a fumaça produzida pelo incêndio. Segundo a polícia, todas se recuperaram e passam bem. Os bombeiros foram chamados, mas não chegaram a tempo de salvar o casal e o bebê. O fogo foi controlado às 11h20, e depois disso os profissionais trabalhavam no rescaldo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível apontar a causa para o fogo – a perícia vai concluir oficialmente o que provocou o incêndio. A principal suspeita é que tenha havido um vazamento de gás na cozinha.

Moradores relataram ter ouvido uma explosão imediatamente antes do início do fogo. “Quando ouvi a explosão, corri para a varanda e vi o casal com uma criança na janela, pedindo socorro. O fogo tomou conta do apartamento em questão de segundos, e eles pularam”, relatou ao jornal Correio Braziliense Caio Torres, que mora no prédio e, ao notar a gravidade do incêndio, saiu de seu apartamento levando seus gatos. Para averiguar se o incêndio causou danos no prédio, por ordem da prefeitura todo o bloco E foi evacuado. Por enquanto não há data para o retorno dos moradores – isso vai depender do prazo necessário para a perícia no imóvel.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2024/09:18:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...