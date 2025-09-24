Casal é executado a tiros em via pública em Curionópolis (PA)

Foto:Reprodução | Testemunhas relataram que foram ouvidos cerca de quatro disparos durante a ação criminosa.

Um casal foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (23/9), enquanto trafegava em uma motocicleta, próximo à Escola Almir Gabriel, na Avenida Minas Gerais, em Curionópolis, no sudeste do Pará. Testemunhas relataram que foram ouvidos cerca de quatro disparos durante a ação criminosa.

O homem morreu ainda no local, caído ao lado do veículo. A companheira dele, identificada como Eline Abreu Silva, chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal de Curionópolis, mas não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito.

De acordo com as informações preliminares, os dois foram surpreendidos por criminosos armados que se aproximaram e efetuaram os disparos. Após o ataque, os autores fugiram, tomando rumo desconhecido.

A Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar o caso, apurar a motivação do crime e identificar os suspeitos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/14:29:41

