Casal é executado em via pública com mais de dez tiros no Pará

Foto: Reprodução | Segundo testemunhas, Michele e Acássio eram amigos e não moravam no local. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Um casal foi executado a tiros na noite desta terça-feira (22), no bairro do Barreiro, em Belém. As vítimas, identificadas como Michele dos Santos Pereira e Acássio Israel, trabalhavam na feira do Ver-o-Peso e foram mortos por um homem ainda não identificado, quando estavam passando de motocicleta próximo a uma área de ocupação na confluência das passagens Bom Jesus e Mirandinha.

Segundo relatos de testemunhas, Michele e Acássio eram amigos e não moravam no local. Os dois foram interceptados por um homem que também conduzia uma moto, no momento em que saíam da passagem Salomão, quando foram cercados. O assassino, ainda de acordo com as testemunhas, disparou mais de dez vezes. Michele morreu na hora, Acássio tentou correr, mas foi atingido pelas costas e morreu.

“A gente não sabe o que eles vieram fazer aqui, mas eles não são daqui. Quando eles estavam saindo da passagem, o homem entrou na frente deles e deu mais de dez tiros, foi muita bala”, disse uma das testemunhas, que não quis se identificar por motivos de segurança.

O tenente Abreu, do 1º Batalhão da Polícia Militar, informou que as duas vítimas não moram no Barreiro e que até o momento não se sabe o que estariam fazendo no bairro. Ainda segundo o policial, Michele tinha passagens criminais por tráfico de drogas.

Moto Supostamente Roubada

No momento em que os agentes estavam no local, um homem apareceu afirmando que a motocicleta em que estavam as duas vítimas era sua e havia sido roubada no dia 2 de outubro, de dentro da sua residência, na avenida Pedro Álvares Cabral.

“Tem filmagem da moto sendo levada de madrugada da minha casa. Vim aqui porque um amigo me enviou as fotos da moto e decidi vim aqui ver. É a minha moto, o painel apagado, a descarga de dois canos, a ponteira que tinha rasgado, o carregador de celular que nem tiraram”, disse o homem, que também preferiu não se identificar por questão de segurança.

A Polícia Civil informou que irá investigar o caso.

