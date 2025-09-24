Casal é investigado por oferecer bebida e fazer sexo em piscina na frente de criança

Foto:Reprodução | Um casal está sendo investigado após ser flagrado fazendo sexo na frente de uma criança e tentando fazer com que ela tomasse bebida alcoólica.

Um casal está sendo investigado após ser flagrado fazendo sexo na frente de uma criança e tentando fazer com que ela tomasse bebida alcoólica. O caso foi registrado na cidade de Sobral, no Ceará, no último final de semana.

Nas imagens, um homem e uma mulher estão dentro de uma piscina em ato sexual enquanto a criança nada perto deles. Em outro registro, o homem, totalmente nu, coloca uma garrafa de cerveja na boca da criança, que retira a cabeça. O homem insiste, derramando a bebida na mão e colocando na boca do menor.

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de nota, informou que investiga as circunstâncias da prática do crime de satisfação da lascívia mediante a presença de criança e o oferecimento de bebida alcoólica a menor de idade.

Punição – O Código Penal tipifica o crime de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente quando alguém pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso na presença de um menor de 14 anos, ou o induz a presenciar tais atos, com o objetivo de satisfazer o desejo sexual próprio ou de outra pessoa. A pena prevista para este crime é de reclusão, de 2 a 4 anos.

