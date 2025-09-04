Casal é morto a tiros em bar no centro de Peixoto de Azevedo (MT)

Casal é baleado e morto em bar no Centro de Peixoto de Azevedo; suspeitos fogem em carro. (Reprodução)

Populares relataram que os autores estavam em um veículo modelo Celta, de cor branca, e que um passageiro desembarcou para efetuar os disparos.

Na noite desta quarta-feira (3), um duplo homicídio foi registrado na Rua Frederico Campos, no Centro Antigo de Peixoto de Azevedo, a cerca de 670 km de Cuiabá. A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30 após relatos de disparos de arma de fogo em um bar da região.

No local, os policiais encontraram duas vítimas baleadas: uma mulher de 20 anos, identificada como Alice do Nascimento Torres, que morreu no bar, e um homem de 28 anos, Railson da Silva Fernandes, que chegou a ser socorrido pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Ambos foram atingidos por disparos de pistola calibre .380.

Perfil das vítimas

Segundo a PM, a mulher possuía passagens criminais por tráfico de drogas e homicídio doloso tentado, além de ser integrante de uma facção criminosa. O homem também tinha histórico policial, mas detalhes adicionais sobre suas ocorrências não foram divulgados.

Dinâmica do crime

Populares relataram que os autores estavam em um veículo modelo Celta, de cor branca, e que um passageiro desembarcou para efetuar os disparos. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que realizaram os levantamentos de local de crime.

O veículo possivelmente utilizado no crime foi localizado incendiado. Até o momento, os suspeitos não foram identificados e continuam foragidos. A Polícia Civil deve investigar o caso para apurar a motivação do duplo homicídio e localizar os responsáveis.

