Casal é obrigado a sentar do lado de corpo de mulher morta em avião

Equipe de bordo tentou reanimar a mulher, mas não teve sucesso | (Reprodução/A Current Affair)

Casal precisou ficar cerca de quatro horas ao lado do corpo da mulher, que faleceu durante o voo.

Uma viagem longa de avião pode ser uma tortura, dependendo de quem senta ao seu lado. No caso de um casal australiano, foi uma experiência traumática.

O casal foi obrigado a passar horas em um voo ao lado do corpo de uma passageira que faleceu já dentro do avião. A mulher faleceu após desmaiar no corredor do avião em um voo da Qatar Airways entre Melbourne, na Austrália, e Doha, no Qatar.

Após não ter sucesso nas tentativas de reanimar a mulher, a equipe de bordo tentou levar o cadáver para a classe executiva do avião, mas não teve sucesso.

Então, os comissáriso pediram que casal que estava em uma fileira de quatro assentos com dois lugares vagos se afastasse para que o corpo da mulher fosse colocado ali.

“Eles disseram: ‘Você pode se afastar, por favor?’, e eu apenas respondi: ‘Sim, sem problemas’. Então, colocaram a senhora na cadeira em que eu estava”, disse o homem, identificado como Michael Ring.

O casal afirmou, ainda, que o avião estava com vários assentos vagos, e que a equipe não ofereceu apoio aos passageiros, nem a possibilidade de trocar de assento. Eles precisaram ficar cerca de quatro horas na mesma fileira da mulher.

“Em primeiro lugar, nossos pensamentos estão com a família do passageiro que infelizmente faleceu a bordo do nosso voo. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente ou sofrimento que este incidente possa ter causado e estamos entrando em contato com os passageiros de acordo com nossas políticas e procedimentos”, respondeu a companhia aérea, em nota.

Fonte: UOL Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/14:04:30

