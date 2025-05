Casal é preso com 12 kg de drogas em embarcação que seguia para Santarém (PA)

(Foto:Reprodução) – Na madrugada desta quarta-feira (21), o casal Wallace Pereira da Silva e Lanael Yoshi Tavares Silva foi preso com 12 tabletes de maconha do tipo skank.

A prisão ocorreu durante fiscalização integrada de agentes que atuam na Base Fluvial Candiru, em uma embarcação com origem de Terra Santa que seguia para Santarém.

“Nós seguimos satisfeitos com os resultados obtidos diariamente pelas fiscalizações nas bases fluviais, sabendo que aprimorando ainda mais as estratégias e ações vamos continuar desarticulando a criminalidade e garantindo a segurança nessas regiões.

Na madrugada de hoje, mais uma apreensão foi realizada, sendo a sexta somente em maio. Dessa vez, 13,300 kg de skank foram apreendidos nas malas de um casal que seguia em uma embarcação com destino a Santarém.

Os dois foram presos em flagrante e o material retirado de circulação. Ressaltamos que seguimos firmes no combate ao tráfico e todos os outros crimes que sejam articulados na malha fluvial de nosso estado”, afirmou Ualame Machado, Secretário de Segurança Pública e Defesa Social da Segup.

A apreensão ocorreu por volta de 2h20 da madrugada desta quarta-feira, 21, durante abordagem a embarcação F/B Cidade de Terra Santa que navegava pelo Rio Amazonas em frente ao município de Óbidos.

Durante as buscas no segundo convés, os agentes do Grupamento Fluvial integrados com Policiais Civis e Militares, Corpo de Bombeiros e servidores da Receita Federal, com o auxílio do Cão Farejador da PMPA, identificaram duas malas pesadas, onde encontraram 12 tabletes de maconha do tipo skank pensando 13,300 kg.

A polícia atuou em flagrante o casal dono das malas pelo crime de tráfico de drogas e os apresentou à Polícia Civil na Base Candiru para os procedimentos cabíveis.

Fonte: SEGUP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/16:50:13

