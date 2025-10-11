Casal é preso em flagrante por tráfico de drogas, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil e os suspeitos seguem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (9), um casal suspeito de tráfico de drogas em Marabá, no sudeste do Pará. A ação foi conduzida pela equipe plantonista da 21ª Seccional Urbana, após denúncias que apontavam intensa movimentação de pessoas em uma residência, levantando suspeitas de comércio de entorpecentes no local.

Após monitoramento, os agentes confirmaram as informações e realizaram a abordagem. Durante a revista na casa, foram apreendidas substâncias semelhantes à cocaína, maconha e crack. Também foram encontrados materiais usados para embalar drogas, como rolos de papel filme e pinos plásticos, além de balanças de precisão, celulares, equipamentos eletrônicos e um notebook.

O casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde os procedimentos legais foram realizados. O material apreendido será encaminhado para perícia e as investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos na atividade criminosa.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2025/10:59:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...