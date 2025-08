Casal é preso por suspeita de estupro de adolescente após convidá-la para pizzaria

Foto:Reprodução | A Polícia Civil da Paraíba realizou a prisão dos dois suspeitos após uma investigação que durou semanas

Um casal foi preso na manhã desta sexta-feira (1º), suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos.

O crime teria ocorrido há cerca de dois meses, após a vítima ser levada a um motel sob a falsa promessa de um passeio para comer pizza.

A Polícia Civil da Paraíba realizou a prisão dos dois suspeitos após uma investigação que durou semanas.

Segundo a polícia, os suspeitos, que tinham um vínculo de amizade com a família da vítima, convidaram a adolescente para ir a uma pizzaria.

A mãe da menina, confiando na amizade, permitiu a saída. Após o lanche, a adolescente foi levada à força para um motel, onde o estupro aconteceu.

O caso veio à tona após uma professora da vítima perceber uma mudança drástica no comportamento da aluna.

A adolescente, que era descrita como alegre e extrovertida, passou a ficar introspectiva e isolada. A professora, ao conversar com a jovem, soube do ocorrido e alertou a família, que imediatamente procurou a Delegacia da Mulher de Santa Rita.

A investigação foi crucial para a prisão do casal. Conforme apurado pela polícia, a vítima, em meio ao pânico, conseguiu tirar uma foto do quarto do motel com o seu celular. Essa imagem foi utilizada como prova e ajudou a confirmar o local do crime.

A Polícia Civil atuou com equipes da Delegacia de Santa Rita e da Dean Sul. O homem foi preso em Santa Rita, enquanto a mulher, que tem 18 anos e é mãe de dois filhos e está grávida do terceiro, foi detida no bairro do Tibiri.

A adolescente está recebendo acompanhamento psicológico e passou por exames. De acordo com informações iniciais, ela não contraiu nenhuma doença, apesar de uma parte do ato ter sido cometido sem preservativo.

O casal permanece sob custódia, e a delegada responsável pelo caso destaca a importância da rede de apoio, como a escola e a família, para que a vítima pudesse denunciar o crime.

Fonte: portalt5 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2025/09:47:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com