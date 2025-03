Casal é preso por tortura após polícia encontrar criança de 4 anos amarrada no quintal de casa em PE

Foto: Reprodução | Uma mulher de 30 anos e um homem de 71 foram presos em flagrante pela Polícia Civil sob acusação de tortura, em Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco. Imagens registradas pela Polícia Militar mostram a criança deitada no chão, com um fio amarrado ao tornozelo e preso a uma peça de madeira fixada na parede.

Uma menina de quatro anos foi encontrada amarrada no quintal de sua residência em Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco, na última segunda-feira (24). Um casal – uma mulher de 30 anos e um homem de 71 – foi preso em flagrante pela Polícia Civil sob acusação de tortura.

Imagens registradas pela Polícia Militar mostram a criança deitada no chão, com um fio amarrado ao tornozelo e preso a uma peça de madeira fixada na parede. O local apresentava restos de materiais de construção, como canos, tijolos e baldes. Em depoimento, a mulher confirmou ser a mãe da menina, mas negou que o homem detido fosse o pai.

A criança foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade hospitalar. Os suspeitos foram levados à 8ª Delegacia da Mulher de Goiana, onde o caso foi registrado. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, impossibilitando a confirmação do resultado da audiência de custódia junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Fonte: Com informações de G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/15:04:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...