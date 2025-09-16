Casal é preso por torturar crianças e forçá-las a comer como cachorros

Foto: Ilustração | As vítimas também eram obrigadas a ajoelhar em tampinhas de garrafa. Os suspeitos foram presos nesta segunda-feira (15)

Um casal foi preso pela Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT) nesta segunda-feira (15/9) suspeito de torturar e maltratar duas crianças em Paranatinga, município localizado a 373 km de Cuiabá (MT).

Segundo a investigação, a suspeita, que tem 45 anos, e o suspeito, de 63, submetiam as crianças, de 6 e 8 anos, a diversos episódios de violência física e psicológica. O homem é avô das crianças e a mulher é companheira dele.

Durante a investigação, os policiais civis tiveram acesso a imagens em que uma das crianças aparece se comportando como um cachorro, comendo alimento do chão, enquanto é ameaçada pela suspeita com uma mangueira.

As vítimas ainda eram submetidas a humilhações constantes, como permanecer de joelhos por longos períodos sobre tampinhas de garrafa, agredidas fisicamente, entre outros atos de tortura. Os indícios também evidenciaram que o avô das crianças, mesmo sendo responsável pela guarda das menores, adotou uma postura omissa permitindo que as agressões se perpetuassem.

Conforme o delegado de Paranatinga, Gabriel Conrado, as diligências contaram com o auxílio de testemunhas que mantinham contato com a família, assim como do Conselho Tutelar e do Ministério Público. “Com a prisão do casal, espera-se que a conclusão das investigações ocorra nos próximos dias e o inquérito policial será encaminhado ao Poder Judiciário, para que os autores sejam devidamente responsabilizados conforme a lei”, destacou.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/07:00:00

