Casal é preso suspeito de contrabando de cigarros eletrônicos no Pará

Produtos eram comercializados ilegalmente em Altamira — Foto: Reprodução

Flagrante foi realizado por uma equipe da Polícia Militar nas proximidades de uma casa de shows no centro de Altamira.

Um casal foi preso no domingo (06) em Altamira, no sudoeste do Pará, suspeito de comercializar cigarros eletrônicos contrabandeados e usar cédulas falsificadas.

O flagrante foi realizado por uma equipe da Polícia Militar nas proximidades de uma casa de shows no centro da cidade. Os cigarros eletrônicos estavam escondidos no porta-malas de um carro de passeio.

Durante a abordagem, além dos cigarros eletrônicos, os policiais encontraram a quantia de R$ 1.200,00, sendo que seis cédulas apresentavam sinais de falsificação nos elementos de segurança.

O motorista do veículo, que estava acompanhado da namorada, disse aos policiais que estava no local para realizar a entrega dos cigarros eletrônicos a clientes.

O casal foi detido e encaminhado à Delegacia de Altamira, onde deverá responder pelos crimes de comércio irregular de produto proibido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e falsificação de moeda.

A Polícia Militar continua investigando o caso e não descarta a possibilidade de envolvimento de uma rede maior de contrabando de cigarros eletrônicos na região. A ANVISA proíbe a comercialização desses produtos no Brasil devido aos riscos à saúde.

