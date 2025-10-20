Casal fica ferido após motocicleta ser atingida por carro e pegar fogo em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um acidente foi registrado por volta da 1h da manhã desta segunda-feira (20), na Avenida Brasil, bairro Rui Pires de Lima, próximo à rotatória do Garimpeiro, em Novo Progresso.

De acordo com relatos de testemunhas, o casal seguia em uma motocicleta quando foi atingido na traseira por um veículo. Com o impacto, os dois foram arremessados sobre o carro, que arrastou a motocicleta por aproximadamente 80 metros e, em seguida, a motocicleta incendiou.

O casal recebeu atendimento dos primeiros socorros no local e foi liberado em seguida, sem ferimentos graves. O motorista do carro foi conduzido pela Polícia Militar para as devidas providências.

