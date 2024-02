Casal na China é executado pelo assassinato dos filhos bebês do marido; eles queriam ‘recomeçar’

Segundo a apuração do caso, o casal teria executado o crime para que pudesse viver o romance sem qualquer “empecilho”

A China executou um casal considerado culpado pelo assassinato de duas crianças, de um e dois anos, filhos do primeiro casamento do homem, após simularem uma queda acidental do 15º andar de uma torre residencial na metrópole de Chongqing, no sudoeste do país. Segundo a apuração dos fatos, o casal teria planejado o crime para que pudesse “começar o romance do zero”, sem quaquer empecilho. O caso ocorreu em 2020, mas a execução ocorreu somente na última quarta-feira (24).

O pai, Zhang Bo, jogou os dois filhos do 15º andar a pedido da esposa, Ye Chengchen que ameaçou deixá-lo caso ele não se livrasse das crianças.

O relacionamentoZhang Bo começou um caso com Ye Chengchen e inicialmente escondeu o fato de ser casado e ter filhos, mas Ye descobriu e Zhang se divorciou de sua esposa, de acordo com a Suprema Corte da China.

Ye viu os dois filhos de Zhang como um “obstáculo” para eles se casarem e um “fardo para sua vida futura juntos”. Ela repetidamente pediu para Zhang matar as crianças e ameaçou terminar com ele se ele não o fizesse.Condenação e injeção letalO casal foi condenado à morte em dezembro de 2021. O Supremo Tribunal Popular afirmou que o crime “desafiou seriamente os resultados legais e morais”, chamando a sua motivação criminosa de “extremamente desprezível” e “particularmente cruel”, informou a agência de notícias estatal Xinhua.A notícia de sua execução atraiu centenas de milhões de visualizações no site de mídia social chinês Weibo, onde se tornou um dos principais tópicos de tendência.“Eles mereceram a punição”, disse um comentário importante com 27 mil curtidas. “Que gratificante!”, disse outro com 31.000 curtidas.

A execução ocorreu na quarta-feira, dia 24 de janeiro, por meio da injeção letal, conhecida por ser similar à eutanásia.

Fonte: O Tempo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/13:34:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...