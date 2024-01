Casal preso em Alta Floresta por tráfico, portava nota falsa de R$ 420,00

A nota falsa de R$ 420 é uma referência ao dia 20 de abril, considerado o Dia da Maconha.

A prisão aconteceu na última segunda-feira (22), o casal estaria distribuindo droga no município de Alta Floresta, estavam em posse de R$ 900 em moeda corrente. Mas um fato chamou atenção também entre os pertences apreendidos, principalmente em meio ao dinheiro onde tinha uma nota de R$ 420.

A cédula esverdeada chamou atenção, considerando que não é verdadeira, mas o modelo da nota que tem o desenho de um bicho preguiça e folhas de canábis, simbolizando o entorpecente. No Brasil há várias notícias envolvendo cédulas como essas.

Uma delas, em Minas Gerais, onde um idoso emprestou R$ 100 reais verdadeiros a um golpista que depois, na hora de pagar, entregou-lhe uma dessas cédulas de 420 e ainda recebeu mais R$ 320 de troco, e o caso foi parar na polícia.

A apresentadora Ana Maria Braga, da Rede de TV Globo também repercutiu no Programa Mais Você, em agosto de 2022, um caso em que a Polícia Federal fez grande apreensão de drogas e no meio dos pertences apreendidos, a nota da maconha no meio.

Caso em Alta Floresta

O casal em Alta Floresta não teria falado à Força Tática sobre a cédula verdinha de 420. Mas acabou preso por no momento da abordagem estar com porção média de maconha e porção de pasta base e R$ 900. E o homem de 25 anos ainda é preso condicional, usava tornozeleira.

A mulher revelou que na casa tinha mais droga, levando a polícia ao local onde tinha dezenas de porções de maconha, cocaína e pasta base, tudo pronto para comercialização. “Ela contou que as vezes vai com o suspeito fazer entrega, as vezes não, mas não sabe quem entrega para eles”, registrou a PM.

Todo o material, além de balança de precisão, embalagens e a cédula da maconha, foram encaminhados com o casal para a Delegacia. O caso é apurado pela Polícia Civil.

Fonte: Arão Leite – Jornal da Cidade

Fonte: Nativa News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/01/2024/16:38:56

