Casal se reconcilia após prisão em Novo Progresso: “saíram da delegacia de mãos dadas”

Na tarde de terça-feira (14), por volta das 13h, uma ocorrência de possível violência doméstica terminou de forma inusitada em Novo Progresso (PA). Um homem, identificado como Diego, foi detido pela Polícia Militar após invadir a residência da ex-companheira, localizada na Rua Recife, bairro Jardim Santarém.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar ao local, a guarnição encontrou o suspeito dentro da casa da vítima. Ele foi algemado para garantir sua própria integridade física, diante da tensão da situação.

Os policiais constataram sinais de arrombamento em uma das portas e perceberam que o interior da residência estava totalmente desorganizado, com roupas espalhadas pelo chão e guarda-roupas abertos.

A vítima, bastante abalada emocionalmente, apresentava choro intenso, fala trêmula e tremores musculares, de acordo com o relato da guarnição.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde o caso foi registrado como violação de domicílio, conforme o Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848/1940).

Entretanto, o desfecho chamou atenção dos agentes: antes mesmo de saírem da delegacia, o casal acabou se reconciliando. Testemunhas relataram que os dois deixaram o local de mãos dadas, surpreendendo quem acompanhava o registro da ocorrência.

Apesar da reconciliação, o caso segue oficialmente registrado na Polícia Civil para os trâmites legais.

