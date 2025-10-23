Casal se reencontra 50 anos depois e morre em acidente em rodovia no ES

Foto Reprodução| Caminhão invadiu a contramão e bateu de frente com o carro em que estavam Rita de Cássia Ferreira da Silva de 60 anos e Laurentino Fiorese, de 66, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do estado.

Um casal de 60 e 66 anos morreu em um acidente na ES-166 após o carro ficar preso debaixo da cabine de um caminhão que transportava esterco em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (22). Os aposentados Rita de Cássia Ferreira da Silva e Laurentino Fiorese morreram no local. Eles tinham se reencontrado 50 anos depois e moravam juntos desde o início do ano.

Segundo a Polícia Militar, o caminhão invadiu a contramão e bateu de frente com o veículo de passeio.

O trecho da batida não é sinalizado e o caminhão estava com pneus traseiros em mau estado, além de possuir o tacógrafo sem disco de leitura, o que constitui uma infração grave, de multa de R$ 195,23.

O tacógrafo é um dispositivo obrigatório que registra dados como velocidade, distância percorrida, tempo de direção e descanso do motorista. O sistema serve para garantir a segurança do trânsito e funciona como uma “caixa-preta” para o veículo.

O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi conduzido à Delegacia Regional do município.

Acidente

O acidente aconteceu na rodovia que liga a cidade de Castelo a Venda Nova do Imigrante.

A PM informou que uma empresa fazia serviços na estrada e o trânsito estava lento. O motorista do caminhou relatou para os policiais que, ao tentar fazer uma curva em um trecho de descida, percebeu os carros parados e tentou frear, mas não conseguiu e bateu de frente no carro do casal.

Fonte: G1 e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2025/15:41:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...