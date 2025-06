Casamentos homoafetivos no Pará crescem 220% em cinco anos

(Foto: Reprodução) – Foram 381 uniões homoafetivas realizadas no estado, contra 119 há cinco anos

Em 2024, o Pará registrou um marco histórico: os casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentaram 220% em relação a 2020, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Foram 381 uniões homoafetivas realizadas no estado, contra 119 há cinco anos, consolidando um avanço significativo na garantia de direitos e na celebração da diversidade.

Além disso, 56 alterações de nome e gênero foram registradas em 2024, um aumento de 180% em relação a 2023 (20 atos) e 1.020% comparado a 2019 (5 atos), após o Provimento nº 73/2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nos primeiros cinco meses de 2025, 173 casamentos homoafetivos e 35 mudanças de gênero já foram realizados, indicando novo recorde até o fim do ano.

Coincidindo com o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ (28 de junho) e a Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo, realizada em 22 de junho na Avenida Paulista, esses números refletem o avanço na inclusão e no respeito à diversidade. “Os Cartórios do Pará promovem cidadania ao garantir casamentos homoafetivos e retificações de nome e gênero, assegurando um ambiente igualitário e acolhedor”, destaca Moema Locatelli Belluzzo, presidente da Anoreg/PA.

Conrrado Rezende, presidente da Arpen-PA, reforça: “O aumento de 220% nos casamentos homoafetivos em cinco anos é um marco civilizatório. Os Cartórios de Registro Civil desempenham um papel crucial na promoção da igualdade e na garantia de direitos.”

Crescimento histórico

Desde a Resolução nº 175/2013 do CNJ, que regulamentou o casamento homoafetivo no Brasil, o número de uniões no Pará cresceu 556,9% em relação a 2014 (58 casamentos) e 215% em comparação a 2023 (183 casamentos). As alterações de gênero, regulamentadas desde 2018, também seguem em alta, com 136 atos realizados desde 2020.

Como realizar os procedimentos

Casamento Civil: Os noivos devem comparecer ao Cartório de Registro Civil da região de residência de um deles, acompanhados de duas testemunhas maiores de 18 anos. Documentos necessários:

Certidão de nascimento (solteiros), certidão de casamento com averbação de divórcio (divorciados) ou com óbito do cônjuge (viúvos);

Documento de identidade e comprovante de residência.

O custo varia conforme o estado e o local da cerimônia (no cartório ou em diligência).

Alteração de Nome e Gênero: Exige documentos pessoais, comprovante de endereço, certidões cíveis e criminais (estaduais e federais) dos últimos cinco anos, além de certidões de execução criminal, Tabelionatos de Protesto e Justiça do Trabalho. Após análise, o oficial realiza uma entrevista. Não é necessário laudo médico ou psicológico, e apontamentos nas certidões não impedem o procedimento. A atualização de RG e CPF deve ser solicitada aos órgãos competentes.

