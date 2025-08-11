Casimiro se impressiona com lance de Neymar em Cruzeiro x Santos: ‘Não é normal’

Casimiro comentou na transmissão de Cruzeiro e Santos (Foto: Reprodução)

Cruzeiro x Santos foi um dos jogos que agitaram o domingo de Campeonato Brasileiro. Neymar isolou a bola em uma grande chance no primeiro tempo, e o lance viralizou na web. Nos comentários da transmissão na CazéTV, Casimiro ficou desacreditado com a oportunidade perdida.

Essa chance que o Neymar perdeu é impressionante, né? A bola oferecida pra ele do jeito que ele gosta… ele até chutou a bola ali, porque, de fato, não é normal – disse Casimiro.

Depois de um começo muito intenso do time de Leonardo Jardim em Cruzeiro x Santos, Fabrício Bruno testou com firmeza para abrir o placar depois de lindo cruzamento de Wanderson. Poucos minutos depois, Guilherme cruzou para Neymar sozinho, com o gol aberto, mas o craque isolou.

Depois de um início travado, o Cruzeiro, aos poucos, foi marcando presença no campo ofensivo e criando chances de gol. A melhor delas saiu aos 21 minutos, quando o lateral Kaiki cabeceou livre, à queima-roupa, e o goleiro Gabriel Brazão espalmou. Kaio Jorge quase aproveitou o rebote. A primeira chegada do Santos aconteceu apenas aos 31 minutos, num contra-ataque puxado por Neymar, que terminou com defesa de Cássio.

A pressão cruzeirense finalmente deu resultado aos 42 minutos. Depois do oitavo escanteio, Wanderson levantou a bola na área, e o zagueiro Fabrício Bruno cabeceou firme, para baixo, à direita de Gabriel Brazão. O Santos teve a chance de empatar três minutos depois, quando Neymar, livre na área, recebeu de Guilherme, mas chutou por cima do gol de Cássio.

O Peixe voltou com três alterações para o segundo tempo, com a entrada de Zé Rafael, Tiquinho Soares e Caballero, e conseguiu equilibrar as ações até igualar o placar, aos 16 minutos. Caballero cruzou da direita, e Guilherme apareceu livre na pequena área para concluir.

O Cruzeiro, no entanto, não demorou para reagir. Aos 19 minutos, Kaio Jorge chegou a marcar, mas o VAR chamou o árbitro Wilton Sampaio, que apontou falta de Matheus Pereira em Zé Rafael, no início do lance. O técnico Leonardo Jardim tentou melhorar o desempenho da equipe e colocou em campo Marquinhos, Matheus Henrique e Gabigol.

Mas quem voltou a marcar foi o Santos. Depois de lançamento de Gabriel Brazão, Guilherme achou Caballero livre na área para finalizar no canto esquerdo do goleiro Cássio, aos 43 minutos, e garantir a vitória fora de casa.

