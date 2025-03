Caso Adriana Oliveira: marido e sogro são presos pelo assassinato da influenciadora, em Santa Luzia, no MA

A Polícia Civil prendeu, no final da tarde deste domingo (16), o marido e o sogro de Adriana Oliveira, de 27 anos, que foi morta a tiros dentro de sua casa em Santa Luzia, a 297 km de São Luís.

O crime aconteceu o último sábado (15) e levou a manifestações de muitos moradores, já que Adriana era influenciadora digital e muito conhecida e querida na cidade, ao compartilhar sua rotina pessoal e fazer publicidades.

Leia mais – Influenciadora digital é morta a tiros em Santa Luzia, no MA

De acordo com as investigações, Adriana foi morta por uma pessoa que entrou na residência e efetuou três tiros, mesmo com a presença do marido, que não foi atingido. Em depoimento, o marido da vítima, identificado como Valdiley Paixão Campos, de 37 anos, afirmou que viu o criminoso chegando na casa em uma moto, depois atirando contra Adriana e fugindo.

O sogro de Adriana, conhecido como Antônio do Zico, também prestou depoimento e confirmou a versão do filho. No entanto, o delegado Alisson Guimarães, que comanda as investigações, decidiu prender os dois em flagrante. O g1 tenta contato com a defesa dos acusados, mas não conseguiu até a última atualização desta reportagem.

O corpo de Adriana foi levado a São Luís, passou por perícia, e já foi encaminhado de volta a Santa Luzia, onde ocorrerá o velório.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), se pronunciou nas redes sociais e afirmou que o caso está sendo investigado por equipes da Polícia Civil de Santa Inês e São Luís.

