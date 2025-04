Caso Ana Beatriz: mãe confessa ter asfixiado bebê com travesseiro por causa do choro

Foto: Reprodução | A principal suspeita, e mãe da bebê Ana Beatriz, confessou que matou a própria filha, asfixiada com um travesseiro. A informação foi revelada pela Polícia Civil de Alagoas durante coletiva realizada na terça-feira (15).

Segundo o delegado responsável pelas investigações, a mulher mudou a versão dos fatos diversas vezes. Em um primeiro momento contou que teria “dado” a criança. Depois afirmou que a criança havia engasgado enquanto amamentava. Em outra, e última versão, confessou que matou a bebê asfixiada com um travesseiro.

A mulher foi presa em flagrante e uma audiência de custódia deve ser realizada nesta quarta (16). A mulher segue presa à disposição da Justiça.

O caso

Ana Beatriz desapareceu na manhã de sexta-feira (11), no município de Novo Lino (AL), localizado a 100 quilômetros de Maceió, quando tinha apenas 15 dias.

A mãe da bebê informou estar aguardando um ônibus no povoado Novo Eusébio, às margens da BR-101, quando foi abordada por quatro criminosos que tomaram a criança de seus braços.

Posteriormente, investigações e depoimentos de testemunhas contrariaram a versão inicial da mãe.

A Polícia Civil de Alagoas já havia informado que uma das linhas de investigação do caso de desaparecimento de Ana Beatriz é de que ela estivesse sem vida.

O cadáver estava em um armário, próximo a produtos de limpeza.

A informação da morte foi confirmada pela Polícia Civil do Estado de Alagoas na tarde desta terça-feira.

Ao todo, segundo a Polícia Civil, cinco versões foram apresentadas à polícia pela mãe.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2025/08:39:22

