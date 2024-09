Caso Anic: exame na arcada dentária comprova que corpo encontrado na casa de Lourival é o da advogada

Trabalho de escavação na casa de Lourival — Foto: Reprodução

A perícia colocou fim a uma busca de quase 7 meses praticamente sem pistas. Inicialmente, acreditava-se que Anic tinha sido sequestrada. Seis meses depois, em agosto, Lourival, através da sua defesa, admitiu que a matou. Esta semana, informou à Justiça onde o corpo estava.

Um exame de arcada dentária comprovou nesta quinta-feira (26) que o corpo encontrado na casa de Lourival Fatica, assassino confesso de Anic Herdy, era o da advogada, desaparecida desde fevereiro. As informações são do delegado Nei Loureiro, titular 105° DP (Petrópolis).

Se não fosse possível a comprovação, peritos iriam ter que recorrer a um exame de DNA, o que é mais demorado. O corpo foi encontrado com alguns itens como parte de um celular, uma algema em um dos pulsos e uma aliança.

Segundo o delegado, agora a polícia vai aguardar mais laudos de exames e investigar a nova versão que Lourival está dando sobre o crime.

Anic foi vista pela última vez em 29 de fevereiro, parando o carro em um shopping na Rua Teresa, em Petrópolis, e andando a pé pelo polo comercial. Nenhuma câmera flagrou a advogada sendo rendida, mas o carro de Lourival foi visto na região e no mesmo horário.

Ainda no 29 de fevereiro, à noite, o marido de Anic, Benjamin Cordeiro Herdy, recebeu no celular uma mensagem enviada do número dela comunicando do sequestro. Mas, nessa hora, Anic provavelmente já estava morta.

A pessoa que escrevia a Benjamin exigiu um resgate de R$ 4,6 milhões e mandou que todas as tratativas até a soltura fossem conduzidas por Lourival. O homem era um faz-tudo dos Herdy e virou amante de Anic.

Para os investigadores, o “sequestrador” era Lourival o tempo todo, e no plano ele contou com a ajuda do casal de filhos e da amante, Rebecca.

Entre transferências, compras de bitcoins e saques em dólar, Benjamin pagou R$ 4,6 milhões aos “sequestradores”, na esperança de rever a esposa. A soltura seria no dia 11 de março, mas Anic não apareceria.

O esquema só foi descoberto graças à filha de Anic, Lara, que desconfiou da atitude de Benjamin diante de Lourival, e procurou a polícia em 14 de março.

Em 20 de março, Lourival, os filhos e Rebecca foram presos por extorsão. Como não havia corpo, não era possível indiciá-los por homicídio.

Seis meses se passaram. Em agosto, a defesa de Lourival afirmou que ele de fato matou Anic e avisou que havia mais a revelar, mas que aguardava um acordo de delação premiada — o que não se realizou.

Esta semana, a advogada de Lourival acusou, sem provas, Benjamin como o mandante do crime. A família Herdy rechaçou as acusações. À Justiça, Lourival indicou onde o corpo de Anic estava, e após horas de escavações no endereço, policiais localizaram o cadáver de uma mulher — que agora passa por exames.

