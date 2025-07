Caso de cachorra que foi abusada ganha novo capítulo em Joinville

Cachorra está em lar temporário (Foto: Frada, Divulgação)

Abuso ocorreu na noite da última quarta-feira (25) na Rua Florianópolis

O caso da cachorra Nina, que foi abusada em Joinville, ganhou um novo capítulo. Isso porque, após passar por exames, a cadela ficou disponível para adoção. Nina foi vítima de maus-tratos, tendo sido abusada sexualmente por um homem. O crime, ocorrido na última quarta-feira (25), foi flagrado por uma câmera de segurança na marquise de um restaurante na Rua Florianópolis.

A cachorra passou por exames sanguíneos e um ultrassom no sábado (29). Segundo a Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada), o médico veterinário que fez os exames afirmou que a cadela está bem e que acredita que não houve penetração no abuso, mas que ela tenha sido usada como instrumento no ato.

Após os exames terem sido feitos, Nina ficou disponível para adoção. Atualmente, ela está em um lar temporário. Quem tiver interesse em adotá-la pode entrar em contato com a Frada pelas redes sociais. A pessoa interessada passará por entrevista para averiguar as condições da adoção e, depois, poderá recebê-la em casa. A Frada alerta para o local de moradia do adotante, já que Nina seria “fujona” e, portanto, não poderá ter acesso à rua.

Homem que teria abusado da cachorra foi solto

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) solicitou, nesta segunda-feira (30), a prisão preventiva do suspeito. De acordo com o órgão, o suspeito foi liberado sem a realização de audiência de custódia e a manifestação do órgão sobre o caso. A promotora de Justiça, Simone Cristina Schultz, afirma que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

— A permanência em liberdade do acusado abala junto à comunidade a credibilidade da Justiça, principalmente com protetores e ativistas animais e ambientais, público tão carente de uma repressão estatal condizente com a relevância das causas que defendem — afirmou a promotora.

