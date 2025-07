Caso de feminicídio no México: ex-marido executa mulher com fuzil em via pública; veja vídeo

Crime aconteceu no meio da rua (Foto: Reprodução/X)

Um novo caso de feminicídio chocou o México na madrugada do último sábado (12). Imagens que circularam amplamente nas redes sociais do país, e que provocaram intensa indignação, mostram um homem atirando fatalmente em sua ex-companheira em plena via pública , no bairro Balcones de Oblatos, em Guadalajara. A informação é baseada em dados preliminares da investigação.

O agressor, portando um fuzil , disparos efetuosos à queima-roupa contra a vítima , de 28 anos, após uma breve discussão, e em seguida fugiu do local . O registro das câmeras de segurança mostrou o homem saindo de um veículo depois que a mulher cortou o para-brisa. Em seguida, ele aponta a arma de grosso calibre e dispara contra ela.

O México enfrenta uma situação alarmante de violência contra as mulheres. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que, em média, dez meninas e mulheres são assassinadas diariamente no país. Uma parcela significativa desses homicídios possui alguma conexão com o tráfico de drogas. Guadalajara, inclusive, foi palco recente da execução da influenciada, modelo e empresária Valeria Márquez, de 23 anos, morta a tiros em 13 de maio enquanto faz uma transmissão ao vivo pelo TikTok em seu salão de beleza, localizado em um shopping na região de Zapopan.

A nova presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo, que assumiu o poder em outubro do ano passado em substituição a Andrés Manuel López Obrador, tem como uma de suas promessas de campanha a implementação de medidas eficazes para conter uma onda crescente de feminicídios no país.

A Procuradoria-Geral da República informou que o crime de Guadalajara está sendo investigado sob o protocolo de feminicídio e com uma perspectiva de gênero. As autoridades estão dedicando esforços para identificar, localizar e capturar o responsável. Houve reiteração do compromisso em esclarecer os eventos e garantir justiça à família da vítima.

Devido ao tipo de arma utilizada, há uma forte suspeita de que o autor do crime possuía ligação com o narcotráfico atuante na região.

