Caso de violência doméstica termina com mulher gravemente ferida em Itaituba

Foto: Reprodução | Uma mulher foi vítima de violência doméstica na noite deste domingo (17), no bairro Vale do Tapajós, em Itaituba. De acordo com informações, ela sofreu grave lesão corporal após ser agredida pelo próprio esposo, que teria batido sua cabeça contra uma mesa de porcelanato. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós. O agressor foi preso em flagrante e deverá responder por lesão corporal, podendo ainda ser enquadrado por tentativa de feminicídio.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Fagno Leal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/10:03:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...