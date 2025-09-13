Caso Isabella Nardoni pode apontar mais um envolvido no crime

A morte da criança em 2008 chocou o Brasil e até hoje tem repercussões. | Foto: Reprodução

A morte da criança em 2008 chocou o Brasil e até hoje tem repercussões.

Mesmo anos após o caso julgado que resultou na condenação de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, a morte de Isabella Nardoni pode voltar a movimentar os tribunais brasileiros.

A Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+ enviou uma representação ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra Antônio Nardoni, pai de Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha em março de 2008. Segundo a entidade, o avô da criança teria participado do crime que parou o Brasil há mais de 17 anos.

De acordo com a denúncia, uma policial penal responsável pelo acompanhamento de Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabella também condenada pelo crime, teria ouvido da própria condenada informações sobre o envolvimento de Antônio Nardoni no assassinato.

O documento apresentado ao MPSP detalha as acusações contra Antônio Nardoni: “Segundo o relato da servidora pública, o referido indivíduo teria prestado auxílio consciente aos autores do crime, colaborando com a criação de álibi para acobertar os réus”.

A representação vai além e sugere que o pai de Alexandre Nardoni teria atuado “de forma efetiva ou instigadora, na execução da vítima, que à época ainda se encontrava com sinais vitais quando foi arremessada da janela”.

Falha na investigação original

Segundo a associação, Antônio Nardoni não foi investigado pelo assassinato da neta durante o inquérito original do caso Isabella Nardoni. Esta lacuna na investigação motivou a entidade a solicitar ao Ministério Público a “instauração ou reabertura” de inquérito policial para apurar uma possível participação do avô no crime.

Proteção à testemunha

A petição também destaca que a policial penal que fez as revelações estaria com medo de formalizar uma denúncia devido a eventuais represálias. Por isso, a associação pede medidas de proteção à servidora pública.

Agripino Magalhães Júnior, deputado estadual suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+, manifestou indignação com o fato de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá cumprirem pena em regime aberto.

Declarações do presidente da associação

“É revoltante ver Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá circulando livremente entre nós, como se nada tivessem feito. Esse casal tirou a vida de uma criança de forma brutal, covarde e imperdoável. Não são pessoas comuns, são monstros que carregam nas mãos o sangue da própria filha e enteada”, declarou Magalhães Júnior.

O deputado continuou suas críticas: “A sociedade não pode se calar diante dessa afronta: precisamos de proteção, precisamos de justiça real. Gente assim não merece conviver em meio à coletividade, porque o que representam é ameaça, dor e medo. Meu total repúdio a esse casal que jamais deveria ter o direito de caminhar entre nós como se fossem inocentes”.

Relembre o caso Isabella Nardoni

O assassinato de Isabella Nardoni, de apenas 5 anos, aconteceu em março de 2008 e causou comoção nacional. A criança foi jogada da janela do apartamento onde morava com o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, no sexto andar de um prédio na zona norte de São Paulo.

Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos de prisão, enquanto Anna Carolina Jatobá recebeu pena de 26 anos e 8 meses. Ambos atualmente cumprem pena em regime aberto, o que tem gerado polêmica na sociedade.

O Ministério Público de São Paulo deverá analisar a representação apresentada pela Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+ e decidir se há elementos suficientes para dar início a uma nova investigação sobre o possível envolvimento de Antônio Nardoni no caso Isabella Nardoni.

A possível reabertura das investigações pode trazer novos desdobramentos para um dos casos criminais mais emblemáticos da história recente do país.

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2025/07:18:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...