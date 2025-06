Caso Larissa Manuela: o que se sabe sobre assassinato que padrasto confessou na Grande SP

(Foto: Reprodução) – O padrasto da menina Larissa Manuela, de 9 anos, encontrada morta em Barueri, na Grande São Paulo, em 12 de junho, confessou ter cometido o crime, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Ele prestava esclarecimentos à polícia sobre o crime nesta segunda-feira, 23, quando admitiu ter matado a menina.

“Durante o interrogatório, ele confessou o crime. Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão temporária à Justiça que foi deferida e o indiciado recolhido à Cadeia de Carapicuíba. As investigações prosseguem pelo 1° DP de Barueri”, afirma a SSP.

Larissa Manuela foi encontrada pela polícia já morta, com ferimentos por faca, no Jardim Tupã, em Barueri, na tarde do dia 12 de junho. Na mesma data, foi solicitada perícia ao local em que o corpo foi encontrado e exames ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio.

A SSP não revelou a identidade do padrasto e, por isso, a sua defesa não foi localizada.

