Caso Léo Dolzane: amigo que estava na garupa da moto fechou os olhos e pediu proteção a Deus no momento do acidente

Acidente que vitimou Leo Dolzane aconteceu na manhã de domingo (1º) — Foto: Carlos Farias/Portal Encontro das Águas

De acordo com amigos e familiares, o jovem identificado como Erick ‘apagou’ após acidente e só acordou no hospital. Ele recebeu alta e se recupera em casa.

O caso da morte de Leonardo Dolzane continua gerando comoção na população de Santarém, no oeste do Pará.

O jovem morreu na manhã de domingo (1º) após bater a moto que conduzia na Rodovia Everaldo Martins. O amigo que estava na garupa, sobreviveu.

Leonardo estava em uma festa com amigos em uma comunidade próximo à vila balneária de Alter do Chão. Na volta para casa, o jovem bateu a moto em um carro e – infelizmente – morreu no local. Erick Nadson, que estava na garupa, sobreviveu.

A amigos e familiares, Erick Nadson contou que não sabe como aconteceu a fatalidade. Isso porque, no momento do acidente ele fechou os olhos e pediu proteção a Deus. Depois disso ele se recorda apenas de alguns momentos onde ele agonizava em meio ao sangue. Posteriormente ele apagou e só acordou no hospital.

Erick Nadson recebeu atendimento médico e depois recebeu alta. Ele se recupera em casa.

Investigações

Em entrevista ao g1 e TV Tapajós, o Superintendente Regional de Polícia Civil, delegado Jamil Farias Casseb falou sobre o caso. De acordo com o delegado, a polícia agora aguarda os laudos da perícia e imagens que possam colaborar para entender melhor a dinâmica do acidente.

Ainda de acordo com Jamil, o condutor do veículo deve prestar depoimento nas próximas horas. Ele não é menor de idade, como chegou a circular nas redes sociais, mas a Polícia Civil apurou que não possui CNH.

“A gente aguarda ainda, como eu falei, a perícia e as imagens que, por vitura, nós consigamos obter, que vão determinar realmente as circunstâncias do fato. E aí a gente entra também com outras circunstâncias, a questão da procedência dos dois envolvidos no acidente, quem estava lá no local também, quem presenciou, temos a outra vítima também que ainda não pôde ser ouvida por conta das condições de saúde. Então tudo isso aí é que vai determinar a verdade real dos fatos”, contou o delegado.

O acidente

Leonardo Pereira Dolzane conduzia a moto na rodovia Everaldo Martins, próximo à comunidade Campo Novo quando, por volta das 5h45, bateu em um carro preto. Na garupa da moto estava um amigo que foi socorrido e levado ao Hospital de Santarém. Leonardo, o Léo, morreu no local.

O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Leonardo foi sepultado na segunda (2) sob forte comoção, após uma extensa carreata pelas ruas de Santarém.

Na terça (3) o carro envolvido no acidente foi apreendido pela Polícia Civil. O veículo estava bastante amassado na parte traseira e no teto. Populares, amigos e familiares foram para a frente da delegacia.

Os ânimos ficaram exaltados e a Polícia Militar foi acionada para conter os populares que queriam incendiar o veículo.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA/Jornal Folha do Progresso

