Caso Linha Gaúcha- júri popular condena 1 réu à 23 anos de prisão pela morte de casal

(Foto:Arte Jornal Folha do Progresso) – O motorista de aplicativo Eleandro Marcos Biazzoto teve uma pena de 23 anos de reclusão, em regime fechado.

O crime bárbaro que chocou moradores, entra para o quarto ano com três pessoas julgadas e condenadas, para a justiça o caso está esclarecido e os principais acusados estão presos.

Em Novo Progresso, o Tribunal do Júri condenou a 23 anos de prisão em regime inicial fechado um homem de 29 anos denunciado pelo Ministério Público do Pará pela participação do assassinato de um casal na comunidade Linha Gaúcha. O crime aconteceu na residência do casal no dia 13 de outubro de 2021.

O júri de Eleandro Marcos Biazzoto, teve início na última quinta-feira, 03 de abril de 2025, e levou dois dias, a sentença saiu na noite desta sexta-feira, 4 de abril e foi realizado nas dependências da Câmara Municipal de Novo Progresso.

O motorista de aplicativo “Eleandro Marcos Biazzoto”, de 41 anos, foi acusado pelas investigações e Ministério Público de dar suporte logístico com veículo de aplicativo na fuga dos assassinos do casal Orli Cardoso, de 47 anos, e Ana Paula Mendes, de 25 anos. O crime aconteceu na madrugada do dia 13 de outubro de 2021 na residência do casal, foram mortos a tiros, na frente dos filhos de quatro e seis anos de idade, dentro da casa onde a família residia, na zona rural do município de Novo Progresso, no sudoeste paraense.

Após o crime Eleandro fugiu da cidade e acabou sendo preso na cidade de Novo Mundo no estado do Mato Grosso, em 23 de dezembro de 2021.

A defesa de Eleandro negou envolvimento, argumentou que o cliente atendeu a chamada pelo aplicativo.

Assassinos – Os dois principais suspeitos Luiz Henrique Martininelli e Rael Sandis de Salles confessaram o crime e passaram por Júri popular por crimes contra a vida. Eles foram condenados à 21 anos de prisão em júri popular realizado pelo TJPA, em 31 de janeiro de 2024.

