Caso Ultrafarma e FastShop: governo de São Paulo afasta mais seis auditores fiscais

Sidney OIiveira, dono da Ultrafarma — Foto: Divulgação

Os fiscais entraram no alvo dos promotores depois que cinco certificados digitais em nome deles foram descobertos como sendo usados nas operações que teriam beneficiado empresas como a Ultrafarma e a FastShop.

O governo de São Paulo afastou mais seis auditores fiscais por suspeita de participação no esquema bilionário de corrupção na Secretaria estadual da Fazenda investigado pelo Ministério Público.

Segundo apuração da TV Globo, os fiscais entraram no alvo dos promotores depois que cinco certificados digitais em nome deles foram descobertos como sendo usados nas operações que teriam beneficiado empresas como a Ultrafarma e a FastShop.

Nessa segunda-feira (25), o governador Tarcísio de Freitas prometeu afastar qualquer servidor envolvido no esquema fraudulento. A Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo disse ter aberto 20 apurações preliminares voltadas à análise da evolução patrimonial dos servidores.

Na semana passada, a pasta revogou um decreto de 2023 que permitia a apropriação acelerada dos créditos do ICMS. Agora, a liberação só vai ser feita depois de uma auditoria fiscal.

Por causa do esquema, Sidney OIiveira, dono e fundador da Ultrafarma, foi preso, além do diretor estatutário do grupo FastShop, Mario Otávio Gomes.

Os dois empresários conseguiram habeas corpus na Justiça e foram soltos sem necessidade de pagamento da fiança de 25 milhões de reais estabelecida pelo juiz do caso.

LEIA MAIS:

Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação do Ministério Público de São Paulo

Sidney Oliveira, da Ultrafarma, paga R$ 25 milhões de fiança e deixa prisão temporária

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...