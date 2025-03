Caso Vitória: Homem seguiu jovem durante três dias antes de desaparecimento

Vítima encontrada morta em São Paulo. (Foto: Redes Sociais)

A polícia investiga três homens como possíveis envolvidos no assassinato de Vitória.

A Polícia Civil de São Paulo divulgou novas informações sobre o caso de Vitória Regina de Sousa. Segundo as investigações, Daniel Lucas Pereira, um dos suspeitos, teria acompanhado o jovem durante três dias, registrando sua trajetória em vídeos em três momentos distintos. A polícia investiga se isso indica premeditação no sequestro.

Em coletiva de imprensa na segunda-feira (10), o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), Luiz Carlos do Carmo, detalhou as provas. Entre os relatos, Vitória teria informado a uma amiga sobre estar sendo seguida por dois homens no ponto de ônibus. Ela informou que um dos suspeitos entrou no mesmo ônibus e, após descer em Ponunduva, avistou a presença de um carro com quatro homens observando-a. Testemunhas confirmaram o veículo na região. Na última mensagem enviada, Vitória declarou medo ao notar que os homens estavam se aproximando.

Daniel também fotografou o carro de Maicol Antônio Sales dos Santos, primeiro suspeito de prisão preventiva decretada, e invejoso como imagens de família de Vitória. A polícia investiga sua conexão com o caso, já que ele era amigo da vítima.

Suspeitos e prisão

A polícia investiga três homens como possíveis envolvidos no assassinato de Vitória: Gustavo Vinícius Moraes (ex-namorado da vítima), Maicol Sales dos Santos (proprietário do carro visto acompanhando Vitória) e Daniel Lucas Pereira, amigo da jovem. A ex-mulher de Daniel relatou que Maicol chegou em casa, na madrugada do desaparecimento, fazendo muito barulho com o carro. A juíza, porém, negou o pedido de prisão temporária de Daniel, pois sua ligação com o caso já havia sido esclarecida.

Maicol, dono do Corolla envolvido na morte de Vitória, teve sua prisão preventiva decretada após contradições no depoimento de sua esposa e relatos de vizinhos sobre movimentações suspeitas. A polícia encontrou sangue no carro do suspeito, que é o único preso até o momento. Gustavo também é considerado suspeito, com evidências de sua participação no crime.

Leia Também

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/15:36:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...