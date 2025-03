Caso Vitória: suspeito de matar adolescente tinha relacionamento com ex-namorado da vítima

(Foto: Reprodução) – O principal suspeito é Daniel, que teria envolvimento amoroso com Gustavo Lira, ex-namorado de Vitória. Segundo a apuração, Daniel contou com a ajuda de dois amigos para cometer o crime e transportar o corpo

A adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, foi encontrada morta na quarta-feira (5) em Cajamar (SP), com sinais de tortura. Ela estava desaparecida há mais de uma semana. A investigação aponta que o crime pode ter sido motivado por vingança e ciúmes, e a polícia busca os principais suspeitos.

O principal suspeito é Daniel, que teria envolvimento amoroso com Gustavo Lira, ex-namorado de Vitória. Segundo a apuração, Daniel contou com a ajuda de dois amigos para cometer o crime e transportar o corpo. Os três estariam escondidos em uma área de mata, onde são procurados pela polícia.

Gustavo também é investigado, pois estava próximo ao local do crime no momento do desaparecimento da jovem. Na noite em que Vitória sumiu, ela pediu uma carona após sair do trabalho, mas Gustavo não respondeu. Em depoimento, ele alegou que não viu a mensagem, mas a polícia descobriu que ele acessou o aplicativo antes e respondeu apenas um “ok” aos familiares da vítima.

O corpo de Vitória foi encontrado com sinais de tortura. Ela foi degolada, tinha marcas de facadas no rosto, estava com a cabeça raspada e as mãos envoltas em um saco plástico, possivelmente para evitar que fossem encontrados vestígios de DNA dos assassinos. Um fio de cabelo encontrado no carro de Daniel passará por perícia para verificar se pertence à vítima.

A polícia investiga a participação de sete pessoas no crime, incluindo Gustavo, Daniel e outros suspeitos. Além disso, apura-se se há envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC), já que o cabelo raspado da vítima pode ser um sinal de represália da facção. O delegado Aldo Galiano informou que um integrante do PCC foi preso há quatro meses na mesma região onde o corpo foi encontrado.

