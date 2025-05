(Foto: Reprodução) – Casos de esfaqueamento são registrados em Trairão e Itaituba, no sudoeste do Pará

As ocorrências foram registradas entre a noite de sábado (10) e a madrugada de domingo (11), em Itaituba e no distrito de Caracol, no município de Trairão. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde. Em ambos os casos, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados pelas autoridades.

O primeiro caso ocorreu por volta das 22h do sábado (10), no bairro São Tomé, em Itaituba. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição foi acionada por meio de denúncia anônima para atender a uma ocorrência de agressão com arma branca.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram um homem com três perfurações nas costas, caído ao solo. A vítima foi socorrida por uma equipe do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) e encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). Familiares que estavam no local não quiseram fornecer mais detalhes sobre o ocorrido, e o autor do ataque fugiu antes da chegada da polícia.

A segunda ocorrência foi registrada às 2h40 da madrugada deste domingo (11), no distrito de Caracol, zona rural de Trairão. Segundo a Polícia Militar, a equipe estava em ronda quando foi acionada por meio de mensagens recebidas via WhatsApp relatando que uma pessoa havia sido esfaqueada na Vila do D’Jango.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem, conhecido por um apelido, caído na área de uma residência com diversas perfurações causadas por arma branca. A vítima conseguiu identificar o suposto autor da agressão, também conhecido por um apelido.

Foram feitas buscas nas proximidades, mas o suspeito teria fugido por uma área de mata, não sendo localizado. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Trairão e os familiares foram orientados a registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/05/2025/16:02:38

