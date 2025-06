Casos de furto e receptação são apresentados no plantão do fim de semana na 16ª Seccional

16ª Seccional de Polícia Civil em Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

Para o suspeito de receptação foi arbitrada fiança de dois salários mínimos.

O plantão do domingo (22) na 16ª Seccional Urbana de Santarém, oeste do Pará, foi tranquilo para a equipe do delegado Rennan Viana, com poucas apresentações. Os casos mais relevantes foram uma prisão por furto qualificado e outra por receptação.

Guarnição da Polícia Militar apresentou na delegacia, um jovem suspeito de furtar quatro pares de tênis em uma residência na avenida Cristo Rei, bairro Diamantino. Ele foi autuado por furto qualificado.

Outro homem apresentado pela PM na 16ª Seccional Urbana é conhecido pelo apelido de “Cabeça”. Na casa dele, durante abordagem, a polícia encontrou os quatro pares de tênis que tinham sido furtados de uma residência no bairro Diamantino. Segundo o delegado Rennan Viana, o suspeito de receptação vai aguardar audiência de custódia, uma vez que não pagou a fiança arbitrada a ele pela autoridade policial no valor de dois salários mínimos.

Injúria

Ainda no plantão de domingo, o delegado Rennan Viana atendeu um caso que envolvia os crimes de dano, injúria e lesão corporal, que teriam sido praticados dois dois homens apresentados na Seccional por policiais militares. Os dois assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e depois foram liberados.

