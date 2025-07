Castanhal emite alerta para aumento de casos de sarna; veja como se proteger

Foto: Prefeitura de Castanhal | Doença de pele altamente contagiosa tem avançado no município; Secretaria de Saúde orienta população a buscar atendimento imediato ao notar sintomas

A Vigilância Epidemiológica de Castanhal, no nordeste do Pará, emitiu um alerta para o aumento significativo dos casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna, no município. A doença é altamente contagiosa e tem se espalhado com rapidez em diferentes bairros.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a população deve ficar atenta aos sintomas e buscar atendimento nas unidades de saúde ao menor sinal da infecção. O tratamento está disponível gratuitamente na rede pública e é fundamental para conter a propagação da doença.

O que é a escabiose (sarna)?

A escabiose é uma infecção de pele causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. Ele se aloja sob a pele e provoca sintomas como coceira intensa, especialmente à noite, lesões avermelhadas e marcas finas em forma de túnel.

A transmissão acontece por contato direto com a pele de uma pessoa infectada ou pelo uso de roupas, toalhas e roupas de cama contaminadas. Ambientes com muitas pessoas e condições precárias de higiene favorecem o contágio.

Quais são os sintomas?

Os principais sintomas da sarna incluem:

Coceira intensa, pior à noite;

Lesões avermelhadas e crostas na pele;

Pequenos túneis entre os dedos das mãos, punhos, axilas e genitais.

Em crianças, também pode afetar o rosto, couro cabeludo, mãos e pés.

Como é feito o tratamento?

O tratamento da escabiose é simples e eficaz. Geralmente, são usados cremes ou loções com medicamentos que matam o ácaro. Em alguns casos, pode ser indicado o uso de comprimidos.

É essencial que todos os moradores da mesma casa façam o tratamento, mesmo que não apresentem sintomas. Roupas e tecidos usados pelo paciente devem ser lavados com água quente e expostos ao sol, ou então guardados em sacos fechados por pelo menos 3 dias.

O que fazer em caso de suspeita?

A Sesma orienta que qualquer pessoa que apresentar os sintomas procure imediatamente uma unidade de saúde. Quanto mais cedo for iniciado o tratamento, menor o risco de transmissão.

Evitar o contato direto com outras pessoas até o fim do tratamento é uma das medidas mais importantes para conter o avanço da doença no município.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/07/2025/06:00:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...