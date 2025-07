Castelo de José Rico não é vendido em leilão por lenda de assombração

(Foto: Reprodução) – Castelo do José Rico: A Mansão Mal Assombrada que Não Encontra Comprador

Resumo: A mansão de José Rico, avaliada em R$ 15 milhões, permanece sem compradores, mesmo após leilões e venda direta. Conhecida como “Castelo do José Rico”, a propriedade enfrenta desafios legais e rumores de que é mal assombrada. Descubra mais sobre a história, arquitetura e questões financeiras que envolvem este icônico imóvel.

A imponente mansão de José Rico, o famoso cantor sertanejo falecido em 2015, continua sendo uma enigma no mercado imobiliário. Avaliada em R$ 15 milhões, a propriedade, carinhosamente apelidada de “Castelo do José Rico”, já passou por dois leilões públicos sem sucesso e uma tentativa de venda direta que terminou sem interessados no último dia 31 de janeiro.

A Localização e Características do Imóvel

Localizada em Limeira, São Paulo, a mansão se destaca por sua arquitetura majestosa, com mais de 100 quartos e uma área total de 4,8 hectares. O castelo é um reflexo dos sonhos de José Rico de construir um lar familiar e um estúdio musical, onde a música sertaneja pudesse ecoar.

Apesar de sua grandiosidade, a propriedade apresenta sinais evidentes de abandono, como mato crescido, janelas quebradas e pichações, o que torna a manutenção um desafio considerável. Além disso, rumores de que o local seria mal assombrado têm gerado receios entre potenciais compradores, complicando ainda mais a situação.

Dificuldades na Venda e Impasses Legais

A venda do castelo está vinculada ao pagamento de dívidas trabalhistas, resultado de uma ação movida por um músico que trabalhou com a dupla Milionário e José Rico. A decisão judicial visa compensar o trabalhador por direitos não atendidos, refletindo a complexidade das responsabilidades financeiras que vem acompanhando o legado de José Rico.

Após os leilões sem interessados, a justiça decidiu tentar uma venda direta, mas mais uma vez, o imóvel envolto em mistérios não atraiu compradores. O desafio não é apenas financeiro, mas também emocional, uma vez que a propriedade carrega a história e os sonhos de um artista icônico, que ainda parece estar presente nos corredores do castelo.

Ecos do Passado

A mansão não é apenas uma residência; é uma cápsula do tempo do legado musical de José Rico. Em conversas passadas com o artista, ele já desmistificou algumas lendas que cercavam a construção, incluindo uma famosa previsão que afirmava que nunca deveria parar de construir sua casa. “São apenas lendas”, disse ele, colocando um ponto final em especulações que cercavam sua amada propriedade.

A Lenda da Assombração

Com o passar dos anos, surgiram histórias envolvendo assombrações nas dependências do castelo. Relatos de ecos de vozes distantes e passos sem dono têm alimentado as lendas locais, atraindo a curiosidade de aventureiros e curiosos. Muitos acreditam que o espírito de José Rico ainda perambula pela propriedade, em busca de paz e descanso.

Planos para o Futuro

A família do cantor, esperançosa em resgatar o legado de seu ancestral, planejou transformar o castelo em um santuário da música sertaneja. A ideia era criar um museu vivo repleto de memórias, canções e, quem sabe, a presença etérea de José Rico. Contudo, esses planos ainda permanecem no papel, enfrentando os desafios que a venda do imóvel impõe.

Conclusão

O futuro da mansão de José Rico ainda é incerto, em meio a um panorama de desolação e decadência. As marcas do tempo são visíveis, mas a rica história e as ambições do cantor continuam a ressoar pelas paredes do imponente castelo. Enquanto a busca por um novo comprador se intensifica, o “Castelo do José Rico” permanece um ícone da cultura sertaneja, refletindo os sonhos e os desafios de um artista que deixa um legado indelével.

5 Curiosidades sobre o Castelo de José Rico:

Arquitetura Medieval: O castelo tem uma construção que remete a castelos medievais, inspirando tanto admiradores quanto curiosos.

Mais de 100 Quartos: Com uma vasta quantidade de quartos, a propriedade foi projetada para ser um verdadeiro refúgio familiar.

Rumores de Assombração: Histórias de assombrações têm se espalhado, alimentando a curiosidade sobre a presença de José Rico no imóvel.

História de Amor pela Música: A mansão reflete a paixão de José Rico pela música, com planos de transformá-la em um santuário musical.

Melhores ofertas em auscultadores

Imóvel Encalhado: Mesmo após duas tentativas de leilão e uma venda direta, o castelo permanece sem um comprador até o momento.

Siga acompanhando as notícias sobre o “Castelo do José Rico”, um dos imóveis mais intrigantes do Brasil, e sua conexão com a música sertaneja.

Fonte: Movimento Country e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2025/10:50:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...